Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | F.Bahçe Rennes maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | F.Bahçe Rennes maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan devam ederken Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e ev sahipliği yapacak. Gruplarda namağlup ilerleyen Jorge Jesus yönetimizdeki sarı lacivertliler 3 puanla seriyi sürdürmek isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:00
Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | F.Bahçe Rennes maçı ne zaman? - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović'in yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.

AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.

JESUS'UN 11'İ DEĞİŞTİ

Sezon başından beri verdiği ilk 11 kararlarıyla adından söz ettiren Jorge Jesus, Rennes karşısında da rotasyona gidecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi maça kulübede başlayacak.

Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şöyle:

Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia.

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