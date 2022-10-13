Union Saint Gilloise - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Union Saint Gilloise - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Saint Gilloise ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Saint Gilloise - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION SAINT GILLOISE - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Saint Gilloise - Braga maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

UNION SAINT GILLOISE - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Saint Gilloise

Moris; Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden; Lazare, Lynen, Lapoussin; Vanzeir, Teuma, Boniface

Braga

Sa; Gomez; Niakate, Tormena, Sequeira; Lainez, R Horta, Racic, A Horta; Ruiz, Banza