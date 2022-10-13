Haberler UEFA Avrupa Ligi AEK LARNACA - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Larnaca - F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | AEK - FB İzle

AEK LARNACA - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Larnaca - F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | AEK - FB İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde Evinde karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından bu kez rakibinin konuğu olacak. Güney Kıbrıs'ta gerçekleşecek müsabaka Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski'nin düdüğüyle başlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edilirken Larnaca - F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:30
AEK LARNACA - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Larnaca - F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | AEK - FB İzle

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca'nın konuğu oluyor. 4. hafta maçında kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacıvertlılerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK LARNACA

Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE

Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray’ın genç yıldızı Dünya Kupası öncesi gözde haline geldi! İkna etmek için İstanbul’a geliyorlar…
'Aşık oldum' dediği kadını ve annesini vurmuştu! Platonik katil Serdar Atış yakalandı
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi!
Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta?
"Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz"
Baraj doluluk oranları 13 Ekim 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? 09:19
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 08:54
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! 07:58
Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir 07:51
Fener'e yeni golcü! Fener'e yeni golcü! 06:34
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:19
Daha Eski
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:18
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:16
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:15
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13
Tottenham evinde kazandı! Tottenham evinde kazandı! 00:03