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TRABZONSPOR - FERENCVAROS CANLI İZLE | Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor Ferencvaros'un konuğu olacak. H Grubu'ndaki ilk karşılaşma olan heyecanlı mücadele öncesinde arama motorlarında Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Trabzonspor - Ferencvaros maçı tüm merak edilenleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:01
TRABZONSPOR - FERENCVAROS CANLI İZLE | Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

TRABZONSPOR - FERENCVAROS CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros'un konuğu oluyor. Grup maçlarında avantaj elde etmek isteyen bordo mavili takımın Ferencvaros ile karşılaşmasını takip etmek isteyen sporsevereler için Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Civic, Kovacevic, Mmaee, Wingo; Laidouni, Vecsei, Mercier; Traore, Zechariassen, Boli

Trabzonspor

Muhammet Taha; Elmali, Denswil, Bartra, Larsen; Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Omur; Djaniny

BORDO MAVİLİLERİN BİN 112 GÜNLÜK HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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