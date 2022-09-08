Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nantes - Olympiacos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Nantes ile Olympiacos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - OLYMPIACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Olympiacos maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

NANTES - OLYMPIACOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes

Lafont; Pallois, Castelletto, Girotto; Fabio, Chirivella, Moutoussamy, Appiah; Blas, Ganago, Guessand

Olympiacos

Vaclik; Pipa, Retsos, Manolas, Reabciuk; Bouchalakis, M'Vila; Masouras, Biel, Rodrigues; Hwang