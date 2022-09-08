Haberler UEFA Avrupa Ligi FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI | Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI | Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ferencvaros'un konuğu olan Trabzonspor'un Macaristan'daki karşılaşması öncesinde sporseverler arama motorlarında Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. Ferencvaros - Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 15:40
FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI | Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Ferencvaros ile karşılaşacak. Grup maçlarında avantajı yakalamak isteyen ve bin 112 gündür galibiyete hasret olan bordo mavili takım hazırlıklarını sürdürürken futbolseverlerin arama motorlarında araştırdığı Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimzide derledik. İşte detaylar...

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Civic, Kovacevic, Mmaee, Wingo; Laidouni, Vecsei, Mercier; Traore, Zechariassen, Boli

Trabzonspor

Muhammet Taha; Elmali, Denswil, Bartra, Larsen; Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Omur; Djaniny

BORDO MAVİLİLERİN BİN 112 GÜNLÜK HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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