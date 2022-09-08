Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1'lik skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 21:49
Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

GUSTAVO HENRIQUE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

BATSHUAYI, GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı.

28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

MERT HAKAN YEDEK KULÜBESİNDE KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü.

Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.

LUCESCU'YA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.

Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray son gün sürprizlerine devam ediyor! Eski Barcelona’lı genç yıldız bu gece geliyor...
Kahramanmaraş'taki 'arazi' kavgasında katliam! 3 kişi hayatını kaybetti
Hangikredi
Başakşehir'den Hearts'a farklı tarife!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den maç öncesi barış mesajı!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav giriş belgesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya 90+3'te güldü! Kanarya 90+3'te güldü! 21:40
Başakşehir'den Hearts'a farklı tarife! Başakşehir'den Hearts'a farklı tarife! 21:38
PFDK Josef de Souza kararını açıkladı! PFDK Josef de Souza kararını açıkladı! 20:13
Luyindama Antalyaspor'da! Luyindama Antalyaspor'da! 20:08
Vida'dan Beşiktaş'a dava! Vida'dan Beşiktaş'a dava! 20:00
F.Bahçe'den maç öncesi barış mesajı! F.Bahçe'den maç öncesi barış mesajı! 19:58
Daha Eski
Fırtına'dan Avcı kararı! Yeni sözleşme... Fırtına'dan Avcı kararı! Yeni sözleşme... 19:10
Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI Fenerbahçe - Dinamo Kiev | CANLI 19:04
Sancak: Serdar Dursun gelmek istemedi! Sancak: Serdar Dursun gelmek istemedi! 18:56
Ömer Bayram'ın yeni takımı açıklandı! Ömer Bayram'ın yeni takımı açıklandı! 18:43
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:28
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:25