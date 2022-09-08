Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Fenerbahçe çok fazla faul yaptı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Fenerbahçe çok fazla faul yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla devirdi. Ukrayna temsilcisi teknik direktörü Mircea Lucescu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:38
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Fenerbahçe çok fazla faul yaptı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakada sarı-lacivertli ekibin çok fazla faul yaptığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Mircea Lucescu, iki oyuncusunun maç içerisinde sakatlandığını ifade ederek, "Bir forveti defansa çekmek zorunda kaldım. Zor koşullarda oynadık.

Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz maçı kazandıkları için. Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yaptılar" dedi.

Lucescu, bu açıklamalarının ardından soru almayarak basın toplantısından çıkarken kapıda Türk basın mensuplarıyla sözlü tartışmaya girerek kullandığı ağır cümlelerin ardından salonu terk etti.

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