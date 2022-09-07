Haberler UEFA Avrupa Ligi TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Ferencvaros'un konuğu olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. H Grubu ilk maçında oynanacak karşılaşma için sporseverler arama motorlarında T | Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırırken biz de maça ilşkin detayları haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında bordo mavili temsilcimiz Ferencvaros ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak mücadelede, grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililerin hazırlıkları sürerken futbolseverler, armaa motorlarında Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BORDO MAVİLİLERİN BİN 112 GÜNLÜK HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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