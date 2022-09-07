FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE | F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 3 puan kazanmak isteyen Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, kritik kaşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken sporseverler F.Bahçe - D.Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte F.Bahçe - D. Kiev maçı tüm detayları...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde yer alacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.