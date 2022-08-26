Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'ın Teknik Direktörü Dejan Stankovic'in yerine Milos Milojevic getirildi

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, H Grubu'nda yer alacak. Bordo-maviller Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
KIZILYILDIZ'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden biri olan Kızılyıldız'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sırbistan ekibinde teknik direktör Dejan Stankovic istifa ederek görevinden ayrıldı. Kızılyıldız'da yeni teknik direktör ise Milos Milojevic olduğu açıklandı.
Ayrılık sonrası açıklamada bulunan Stankovic, "Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız benim büyük aşkım ve bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
Kızılyıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
FK Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba Miloš Milojević!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 26, 2022
Mladi stručnjak će debitovati na klupi Crvene zvezde sutra od 20:30 kada dočekujemo Javor u okviru osmog kola Superlige Srbije.
Milojeviću želimo mnogo sreće na klupi našeg tima!
🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/DaH52Zg1uw