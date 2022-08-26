Haberler UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'ın Teknik Direktörü Dejan Stankovic'in yerine Milos Milojevic getirildi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'ın Teknik Direktörü Dejan Stankovic'in yerine Milos Milojevic getirildi

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan devam edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Bordo mavililer H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti. Trabzonspor'un rakiplerinden Kızılyıldız'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sırp ekibinde teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 18:23
Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'ın Teknik Direktörü Dejan Stankovic'in yerine Milos Milojevic getirildi

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, H Grubu'nda yer alacak. Bordo-maviller Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

KIZILYILDIZ'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden biri olan Kızılyıldız'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sırbistan ekibinde teknik direktör Dejan Stankovic istifa ederek görevinden ayrıldı. Kızılyıldız'da yeni teknik direktör ise Milos Milojevic olduğu açıklandı.

Ayrılık sonrası açıklamada bulunan Stankovic, "Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız benim büyük aşkım ve bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

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