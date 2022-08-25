Zalgiris - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zalgiris - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Zalgiris ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Zalgiris - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris - Ludogorets maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.