Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ludogorets ile Zalgiris karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Zalgiris maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.