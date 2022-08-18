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Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ludogorets ile Zalgiris karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 12:30
Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ludogorets ile Zalgiris karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Zalgiris maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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