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MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off liginde Sivasspor, Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Ggruplara kalmak isteyen Sivassspor'un şlk karşısında avantaj elde etmek istediği bilinirken sporseverler Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Sivasspor - Malmö maçı tüm detayları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:01
MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte futbol tutkunlarının araştırdığı tüm cevaplar ve karşılaşmanın detayları...

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

17 Ağustos'ta İsveç'e hareket eden Sivasspor son antrenmanını da İsveç'te yapacak. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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