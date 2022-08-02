UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Sivasspor ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ MALMÖ VEYA DIDDELENG

Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, play-off turunda Malmö-Diddeleng maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor ilk maçını 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 25 Ağustos'ta evinde oynayacak.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ A. WIEN

Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi halinde gruplara kalmak için Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçını 18 Ağustos'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 25 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.