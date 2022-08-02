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UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Sivasspor ile Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sivasspor play-off turunda Malmö-Diddeleng maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 14:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 14:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Sivasspor ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ MALMÖ VEYA DIDDELENG

Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, play-off turunda Malmö-Diddeleng maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor ilk maçını 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 25 Ağustos'ta evinde oynayacak.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ A. WIEN

Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi halinde gruplara kalmak için Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçını 18 Ağustos'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 25 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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