Haberler UEFA Avrupa Ligi Frankfurt Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Frankfurt Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın iki numaralı kupası bugün oynanacak dev bir karşılaşma sonrası sahibini bulacak. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoç temsilcisi Rangers, final maçında kozlarını paylaşacak. Her iki takımda da sakat ve oynaması şüpheli isimler mevcut. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Frankfurt-Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte UEFA Avrupa Ligi final maçına dair tüm merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30
Frankfurt Rangers Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺FRANKFURT-RANGERS FİNAL MAÇI CANLI - UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın önemli statlarından Ramon Sanchez Pizjuan'da İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın iki numaralı kupasındaki final heyecanı, maç saati yaklaştıkça artıyor. Futbolseverler de mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Frankfurt-Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

🔗CANLI SKOR - Frankfurt-Rangers maçını takip etmek için tıklayın!

FRANKFURT-RANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt'un Rangers ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi final müsabakası bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sevilla'nın Roman Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak maçı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

🔎FRANKFURT'UN EKSİKLERİ

Kritik final maçı öncesi Eintracht Frankfurt'ta Diant Ramaj ile Martin Hinteregger'in sakatlıkları bulunuyor. Alman ekibinde ayrıca Jesper Lindstrom ve Danny da Costa'nın da oynaması şüpheli...

🔗CANLI SKOR - Frankfurt-Rangers maçını takip etmek için tıklayın!

🔎RANGERS'IN EKSİKLERİ

İskoç temsilcisi Rangers'ta ise Alfredo Morelos, Filip Halender ve Ianis Hagi'nin sakatlıkları mevcut. Öte yandan Ryan Jack ile Kemar Roofe'un da oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

🏆KUPAYI ALAN DEVLER LİGİ'Nİ GARANTİLEYECEK

Almanya liginde sezonu 11. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'un kupayı kazanamaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme olasılığı bulunmazken, Rangers ise İskoçya liginde şampiyonluğa ulaşan Celtic'in 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

📝FRANKFURT-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Eintracht Frankfurt: Trapp; Toure, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada, Borre

🔹Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barisic; Wright, Aribo, Kent

🔗CANLI SKOR - Frankfurt-Rangers maçını takip etmek için tıklayın!

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