Villarreal - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Villarreal ve Liverpool karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-2'lik sonuçla kazanan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalist oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanyol ekibi Boulaye Dia ve Francis Coquelin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda geri dönmeyi başaran Liverpool, Fabinho, Luis Diaz ve Mane'nin golleriyle skoru 3-2'ye getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi. Bu sonucun ardından Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Villarreal'de Etienne Capoue takımını 85. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktı.

İlk müsabaka da Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.