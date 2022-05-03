Haberler UEFA Avrupa Ligi Villarreal - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Villarreal - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. İlk maçını 2-0 kazanan kırmızılar deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 23:51 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 23:56
Villarreal - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Villarreal ve Liverpool karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-2'lik sonuçla kazanan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalist oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanyol ekibi Boulaye Dia ve Francis Coquelin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda geri dönmeyi başaran Liverpool, Fabinho, Luis Diaz ve Mane'nin golleriyle skoru 3-2'ye getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi. Bu sonucun ardından Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Villarreal'de Etienne Capoue takımını 85. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktı.

İlk müsabaka da Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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