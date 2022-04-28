Haberler UEFA Avrupa Ligi RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Glasgow Rangers yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:37
RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RB Leipzig - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Glasgow Rangers, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - GLASGOW RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Adams, Angelino; Olmo; Nkunku, Silva

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram, Jack; Aribo, Sakala, Kent

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