UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Rangers ile Braga arasında oynanan ve uzatmaya giden maçı 3-1 kazanan Rangers yarı final biletini cebine koydu.
Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. Eintracht Frankfurt ise yoluna yarı finalde devam edecek.
Rövanş maçlarının ardından Eintracht Frankfurt (Almanya), Leipzig (Almanya), West Ham United (İngiltere) ve Rangers (İskoçya) adlarını yarı finale yazdırdılar.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
LEIPZIG - RANGERS
WEST HAM - FRANKFURT