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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakaları nefesleri kesti. Rövanş mücadelelerinin ardından turnuvada yarı finale kalan ekipler ve eşleşmeler belli oldu. Buna göre Leipzig, Rangers, West Ham ve Frankfurt yoluna yarı finalde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:41 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Rangers ile Braga arasında oynanan ve uzatmaya giden maçı 3-1 kazanan Rangers yarı final biletini cebine koydu.

GalatasarayUEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. Eintracht Frankfurt ise yoluna yarı finalde devam edecek.

Rövanş maçlarının ardından Eintracht Frankfurt (Almanya), Leipzig (Almanya), West Ham United (İngiltere) ve Rangers (İskoçya) adlarını yarı finale yazdırdılar.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

LEIPZIG - RANGERS

WEST HAM - FRANKFURT

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