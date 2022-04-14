Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon ile West Ham United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:30
Lyon - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon ile West Ham United, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - West Ham United maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LYON - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Pollersbeck; Gusto, Lukeba, Boateng, Emerson; Ndombele, Mendes; Faivre, Reine-Adelaide, Toko Ekambi; Dembele

West Ham United: Areola; Johnson, Dawson, Diop, Masuaku; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio

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