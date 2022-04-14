Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Eintracht Frankfurt, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

