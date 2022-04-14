Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang ve Torres 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada ve Borre 11'iyle sahada yer aldı.

İlk maçı 1-1 biten müsabakanın rövanşında gülen taraf 3-2'lik skorla Eintracht Frankfurt oldu.

Alman ekibinin zafer golleri 4. dakikada penaltıdan Kostic, 36'da Maury ve 67'de yine Kostic'ten geldi.

Barcelona'nın golleri ise uzatma dakikalarında Busquets ve Depay (pen.) kaydetti.

Bu skorla Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.