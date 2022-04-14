Haberler UEFA Avrupa Ligi Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Barcelona sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçanırken rövanş mücadelesinde Frankfurt rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:59 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:02
Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang ve Torres 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada ve Borre 11'iyle sahada yer aldı.

İlk maçı 1-1 biten müsabakanın rövanşında gülen taraf 3-2'lik skorla Eintracht Frankfurt oldu.

Alman ekibinin zafer golleri 4. dakikada penaltıdan Kostic, 36'da Maury ve 67'de yine Kostic'ten geldi.

Barcelona'nın golleri ise uzatma dakikalarında Busquets ve Depay (pen.) kaydetti.

Bu skorla Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.

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