Atalanta - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile RB Leipzig, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - RB Leipzig maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ATALANTA - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Musso; Toloi, Merih Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo; Nkunku, Silva