Frankfurt - Barcelona 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada ve Borre 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres ve Aubameyang 11'iyle sahada yer aldı.

Maçta Frankfurt, 48. dakikada Ansgar Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti. Barça bu gole, 66'da Ferran Torres ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Frankfurt ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Frankfurt'ta Tuta 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Müsabakanın rövanşı 14 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.