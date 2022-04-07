Haberler UEFA Avrupa Ligi Frankfurt - Barcelona 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frankfurt - Barcelona 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Frankfurt'un golünü 48. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Barcelona'nın golü 66. dakikada Ferran Torres'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:58
Frankfurt - Barcelona 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada ve Borre 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres ve Aubameyang 11'iyle sahada yer aldı.

Maçta Frankfurt, 48. dakikada Ansgar Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti. Barça bu gole, 66'da Ferran Torres ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Frankfurt ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Frankfurt'ta Tuta 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Müsabakanın rövanşı 14 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

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