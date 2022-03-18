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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyen kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. İşte o eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 15:58
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.

İŞTE DEV EŞLEŞMELER:

Leipzig - Atalanta
E. Frankfurt - Barcelona
West Ham - Lyon
Braga - Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers
West Ham or Lyon - Frankfurt or Barcelona

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

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