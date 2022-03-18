UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.

İŞTE DEV EŞLEŞMELER:

Leipzig - Atalanta

E. Frankfurt - Barcelona

West Ham - Lyon

Braga - Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers

West Ham or Lyon - Frankfurt or Barcelona

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.