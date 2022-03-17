Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Glasgow Rangers son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.