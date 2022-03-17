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Frankfurt Real Betis : 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları sona erdi. Almanya'da oynanan maçta Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile karşı karşıya geldi. Frankfurt 120+1'de bulduğu golle turu geçmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 01:42
Frankfurt Real Betis : 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Eintracht Frankfurt, 120+1'de bulduğu golle turu atlayan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Eintracht Frankfurt ile Real Betis kozlarını paylaştı.

Nefes kesen maçta 90. dakikada Real Betis, Iglesias ile bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde ise bu kez 120+1'de Real Betis cephesinden Rodriguez topu kendi ağlarına yolladı.

Böylelikle toplam skorda Eintracht Frankfurt 3-2 öne geçmiş oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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