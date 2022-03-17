Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 12:31
Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Real Betis son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı 17 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

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