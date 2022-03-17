Bayer Leverkusen - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Atalanta son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Atalanta maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.