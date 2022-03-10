Haberler UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 12:00
Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Kızılyıldız son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

GLASGOW RANGERS - KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Lundstram, Kamara, Aribo; Arfield, Morelos, Kent

Kızılyıldız: Borjan; Piccini, Erakovic, Dragovic, Rodic; Sanogo, Kanga; Ben, Ivanic, Katai; Omoijuanfo

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