Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 14:34
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Bayer Leverkusen son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Bayer Leverkusen maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Musso; Toloi, Merih Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Boga

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich, Palacios; Diaby, Alario, Wirtz

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