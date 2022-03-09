Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Betis - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Eintracht Frankfurt son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL BETIS - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.
REAL BETIS - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Betis: Bravo; Bellerin, Pezzella, Ruiz, Ruibal; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Jose
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre