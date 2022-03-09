Haberler UEFA Avrupa Ligi Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Porto ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 10:14
Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Lyon son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Lyon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

PORTO - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: D. Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Vitinha, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson; Caqueret, Aouar; Faivre, Paqueta, Toko Ekambi; Dembele

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