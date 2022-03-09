Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Lyon son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Lyon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

PORTO - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: D. Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Vitinha, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson; Caqueret, Aouar; Faivre, Paqueta, Toko Ekambi; Dembele