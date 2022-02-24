Haberler UEFA Avrupa Ligi Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Barcelona kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:38
Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Napoli - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Barcelona maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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