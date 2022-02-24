Glasgow Rangers - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Glasgow Rangers - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Glasgow Rangers ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Glasgow Rangers - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Glasgow Rangers - Dortmund maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.