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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa ligi'nde oynana play-off turu mücadelelerinin ardından son 16'ya kalmaya hak kazanan 8 takım belli oldu. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 00:56
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(yarın) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:

ATALANTA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

PORTO

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

SEVILLA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

LEIPZIG

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

BARCELONA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

RANGERS

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