Dinamo Zagreb - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Zagreb - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Sevilla maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.