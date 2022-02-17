Haberler UEFA Avrupa Ligi Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.Sheriff ile Braga kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:48
Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sheriff - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Sheriff ile Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHERIFF - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheriff - Braga maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SHERIFF - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Bruno; Yansane

Braga: Matheus; Rodrigues, P. Oliveira, Leite; Fabiano, Musrati, A. Horta, Gomes; Medeiros, R. Horta; Ruiz

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