Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Sevilla ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Dinamo Zagreb maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - DINAMO ZAGREB MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bounou; Kounde, Carlos, Rekik, Acuna; Rakitic, Delaney, Gomez; En-Nesyri, Rafa Mir, Martial

Dinamo Zagreb: Livakovic; Theophile-Catherine, Sutalo, Lauritsen; Ristovski, Tolic, Ademi, Gojak, Bockaj; Andric, Orsic