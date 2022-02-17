Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sevilla ile Dinamo Zagreb kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:47
Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Sevilla ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Dinamo Zagreb maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - DINAMO ZAGREB MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bounou; Kounde, Carlos, Rekik, Acuna; Rakitic, Delaney, Gomez; En-Nesyri, Rafa Mir, Martial

Dinamo Zagreb: Livakovic; Theophile-Catherine, Sutalo, Lauritsen; Ristovski, Tolic, Ademi, Gojak, Bockaj; Andric, Orsic

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