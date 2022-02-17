RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RB Leipzig - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
RB Leipzig - Real Sociedad maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Silva
Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Munoz; Rafinha, Guevara, Merino; Januzaj, Isak, Oyarzabal