Haberler UEFA Avrupa Ligi RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig lle Real Sociedad kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:48
RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RB Leipzig - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Real Sociedad maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Silva

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Munoz; Rafinha, Guevara, Merino; Januzaj, Isak, Oyarzabal

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