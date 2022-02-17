Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Porto ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Lazio maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

PORTO - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Vitinha, Uribe, Grujic, Galeno; Evanlison, Taremi

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Zaccagni, Immobile, Anderson