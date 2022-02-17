Haberler UEFA Avrupa Ligi Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Lazio kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:46
Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Porto ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Lazio maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

PORTO - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Vitinha, Uribe, Grujic, Galeno; Evanlison, Taremi

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Zaccagni, Immobile, Anderson

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