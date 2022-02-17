Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Glasgow Rangers ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin iki iddialı takımının maçında nefesler kesilecek.
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Borussia Dortmund: Kobel, Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Brandt, Reus, Bellingham, Malen.
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Ughelumba, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Arfield, Aribo, Morelos.