Haberler UEFA Avrupa Ligi Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçı CANLI

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Glasgow Rangers ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin iki iddialı takımının maçında nefesler kesilecek. Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:54
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Glasgow Rangers ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin iki iddialı takımının maçında nefesler kesilecek.

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Borussia Dortmund: Kobel, Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Brandt, Reus, Bellingham, Malen.

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Ughelumba, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Arfield, Aribo, Morelos.

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