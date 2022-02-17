Haberler UEFA Avrupa Ligi Borussia Dortmund 2-4 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Borussia Dortmund 2-4 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Dortmund sahasında Rangers ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Tavernier, 41'de Morelos, 49. dakikada Lundstram ve 54.'te ise Zagadou (k.k) kaydetti. Dortmund'un golleri ise 51. dakikada Bellingham ve 82.'de Guerreiro'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 22:51 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 22:54
Borussia Dortmund 2-4 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İskoç temsilcisi Rangers kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Tavernier, 41'de Morelos, 49. dakikada Lundstram ve 54.'te ise Zagadou (k.k) kaydetti. Dortmund'un golleri ise 51. dakikada Bellingham ve 82.'de Guerreiro'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Şubat Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak.

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