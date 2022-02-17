Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Barcelona - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Napoli maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen: Dest, Pique, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Aubameyang, Gavi

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen