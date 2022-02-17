Haberler UEFA Avrupa Ligi Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Napoli kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:33
Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Barcelona - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Napoli maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen: Dest, Pique, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Aubameyang, Gavi

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

DİĞER
47'lik Pınar Altuğ spor taytını çekti paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti! Pınar Altuğ'un fit haline övgüler yağdı!
Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: "Prostat değil miydi?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor