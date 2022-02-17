Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Olympiakos kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:48
Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Atalanta ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Olympiakos maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ATALANTA - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Muriel

Olympiacos: Vaclik; Lala, Manolas, Sokratis, Reabciuk; M. Camara, M'Vila; Onyekuru, A. Camara, Masouras; Tiquinho

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