Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Atalanta ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atalanta - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Olympiakos maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ATALANTA - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Muriel

Olympiacos: Vaclik; Lala, Manolas, Sokratis, Reabciuk; M. Camara, M'Vila; Onyekuru, A. Camara, Masouras; Tiquinho