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UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, lider olarak direkt son 16 turuna kalırken, gözler Play-Off turu kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımla birlikte Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım, Play-Off turunda son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, lider olarak direkt son 16 turuna kalırken, gözler Play-Off turu kura çekimine çevrildi.

KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA
Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI 17 VE 24 ŞUBAT'TA
Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

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