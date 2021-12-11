UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, lider olarak direkt son 16 turuna kalırken, gözler Play-Off turu kura çekimine çevrildi.
KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA
Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.
PLAY-OFF MAÇLARI 17 VE 24 ŞUBAT'TA
Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.