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Napoli Leicester City maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gruplardaki son maçlarla devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli, C Grubu'nun lideri Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'i konuk ediyor. Napoli Leicester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 20:41
Napoli Leicester City maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... C Grubu'nda 7 puanla 3. sırada yer alan İtalyan ekibi Napoli sahasında 8 puanlı grup lideri Leicester City'i konuk ediyor.


📆NAPOLI-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Napoli-Leicester City'i maçı 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

📝NAPOLI - LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

🔹Napoli: Meret, Demme, Juan Jesus, Rui, Rrahmani, Ounas, Di Lorenzo, Eljif Elmas, Lozano, Zielinski, Petagna

🔹Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Çağlar, Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans, Bertrand, Maddison, Barnes, Vardy

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