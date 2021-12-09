Napoli Leicester City maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... C Grubu'nda 7 puanla 3. sırada yer alan İtalyan ekibi Napoli sahasında 8 puanlı grup lideri Leicester City'i konuk ediyor.
📆NAPOLI-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Napoli-Leicester City'i maçı 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
📝NAPOLI - LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ
🔹Napoli: Meret, Demme, Juan Jesus, Rui, Rrahmani, Ounas, Di Lorenzo, Eljif Elmas, Lozano, Zielinski, Petagna
🔹Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Çağlar, Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans, Bertrand, Maddison, Barnes, Vardy