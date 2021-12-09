Haberler UEFA Avrupa Ligi Napoli Leicester City Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı? İşte detaylar

Napoli Leicester City Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı? İşte detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gruplardaki son maçlarla devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli, C grubunun lideri Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi iki takımda da sakat oyuncular mevcut. Futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Napoli Leicester City Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı? İşte maçla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 09:59
Napoli Leicester City Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı? İşte detaylar

🔗CANLI SKOR - Napoli-Leicester City maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... C grubunda 7 puanla 3. sırada yer alan İtalyan ekibi Napoli sahasında 8 puanlı grup lideri Leicester City'i konuk edecek. Maç öncesi her iki takımda da eksik futbolcular var. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

📆NAPOLI-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Napoli'nin sahasında Leicester City'i konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

🔎İKİ TAKIMDA DA SAKAT OYUNCULAR VAR

Napoli'de bu maç öncesi Andre-Frank Zambo Anguissa, Victor Osimhen ve Kalidou Koulibaly gibi önemli isimlerin sakatlığı bulunurken Lorenzo Insigne ile Fabian Ruiz'in ise oynaması şüpheli. Öte yandan takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Leicester City'de ise Ricardo Pereira, Wesley Fofana, James Justin ve Nampalys Mendy'nin sakatlıkları bulunuyor. Youri Tielemans'ın oynaması şüpheliyken İngiliz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

📝NAPOLI-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Napoli: David Ospina; Juan Jesus, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Kelvin Malcuit, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Mario Rui; Hirving Lozano, Eljif Elmas, Dries Mertens

🔹Leicester City: Kasper Schmeichel; Timothy Castagne, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Luke Thomas; Wilfred Ndidi, Boubakary Soumare; Ademola Lookman, James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy

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