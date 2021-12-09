Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakibini bekliyor! İşte Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar! Aslan'ın rakibi bu takımlardan biri olacak

Galatasaray rakibini bekliyor! İşte Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar! Aslan'ın rakibi bu takımlardan biri olacak

UEFA Avrupa Ligi son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve play-off turunu atlayarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların son 16 turunda rakibi ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımların eşleşmesinden turu geçen takımlardan biri olacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 00:56 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 01:10
Galatasaray rakibini bekliyor! İşte Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar! Aslan'ın rakibi bu takımlardan biri olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 6. maçlarla sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak puanını 12'ye çıkardı ve grubunu lider tamamladı.

CİMBOM SON 16 TURUNDA

Galatasaray grubunu lider tamamlayarak play-off turunu es geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR

Cimbom son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek.

Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek.

Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBUNU 3. BİTİREN TAKIMLAR

RB Leipzig
Porto
Borussia Dortmund
FC Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU 2. BİTİREN TAKIMLAR

Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olimpiakos
Lazio
Dinamo Zagreb
Real Betis
Sporting Braga

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