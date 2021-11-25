Haberler UEFA Avrupa Ligi Real Betis - Ferencvaroş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Betis - Ferencvaroş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta maçında Real Betis ile Ferencvaroş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Ferencvaroş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:12
Real Betis - Ferencvaroş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. G Grubu'nda Real Betis ile Ferencvaroş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Ferencvaroş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - FERENCVAROŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Betis - Ferencvaroş maçı 25 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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